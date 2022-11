Vítor Pereira negoceia com o Flamengo

Vítor Pereira está em negociações com o Flamengo. O treinador português é forte hipótese para render Dorival Júnior no comando da equipa, sabe Record.Vítor Pereira deixou o Corinthians a 13 de novembro , que terminou o Brasileirão no 4.º lugar, zona de acesso à fase de grupos da Libertadores 2023, com um total de 65 pontos - menos 16 do que o campeão brasileiro Palmeiras, de Abel Ferreira -, fruto de 18 vitórias, 11 empates e nove derrotas e um saldo positivo de oit golos (44 marcados e 36 sofridos).Sem qualquer título conquistado desde que assumiu o comando técnico da equipa, Vítor Pereira conseguiu chegar à meia-final do Paulistão, aos quartos de final da Libertadores e ser finalista vencido da Taça do Brasil.Vítor Pereira justificou o adeus ao Corinthians com razões de natureza familiar, nomeadamente um problema de saúde da sogra. "Sinto-me muito triste, queria muito continuar este projeto mas não tenho hipótese nenhuma. Não vou para clube nenhum, não vou para canto nenhum. Vou para casa, tenho de ajudar a estabilizar um pouco o processo da doença da minha sogra, que está a viver na minha casa. Por isso tenho que voltar para lá. Queria ficar aqui, mas não posso. O dia a dia do Corinthians é de tranquilidade. Toda a gente me apoiou, grande amizade com o presidente. Nunca tive problemas, de vez em quando inventam coisas mas nunca tive problemas. É muito fácil liderar este plantel, muito fácil", disse à ESPN.