Yony González apresentado no Corinthians

Yony González foi esta sexta-feira apresentado no Corinthians depois de ter sido emprestado pelo Benfica até junho deste ano no âmbito do negócio de Pedrinho, que deverá reforçar o clube encarnado no final da temporada.

O avançado vai envergar a camisola 11 do clube paulista, que terá de cumprir a cláusula de compra obrigatória no final do empréstimo e pagar cerca de 3 milhões de euros ao Benfica, garantindo assim o jogador colombiano até dezembro de 2023.





Mesmo sem estar fisicamente a 100%, González diz estar pronto para se estrear pelo Timão. "Fisicamente, sinto-me bem. Não estou a 100%, estava um pouco parado. Mas tendo a oportunidade de me estrear, vou preparar-me, treinar e mostrar o porquê de ter vindo para o Corinthians. Sou um jogador rápido, que joga sempre para frente e que faz muitos golos. Espero colocar as minhas caraterísticas a serviço do Corinthians", afirmou o jogador de 25 anos na sua apresentação.Ainda na Europa o jogador conversou por telefone com o técnico Tiago Nunes. "É gratificante que uma equipa tão grande como o Corinthians me queira. Falei com o meu pai, queria voltar ao Brasil. Fui para o Benfica, agora volto ao Brasil e quero ser feliz com esta camisa. Falei com o Tiago quando estava em Portugal, ele disse que queria contar comigo. Espero que ele me possa ajudar na minha carreira. Sonho em ser campeão no Brasil. Enfrentei o Corinthians no ano passado, este ano estão mais para a frente. Contra o Guaraní [na Taça Libertadores], a equipa procurou o golo mesmo com dez jogadores. É uma equipa grande e tem jogadores para demonstrar isso", completou o jogador.