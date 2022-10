Atitude de João Félix muito criticada em Espanha: «A situação do colete é inadmissível»

A frustração de João Félix no empate desta quarta-feira entre Atlético Madrid e Club Brugge (0-0) para a Liga dos Campeões continua a dar que falar em Espanha. O avançado português ficou visivelmente chateado quando soube que não ia entrar em campo, atirando o colete de aquecimento para o relvado , atitude que mereceu críticas no programa 'El Larguero', mas que José María Giménez, central dos colchoneros, defendeu após o apito final."Não vi o que se passou com o João, mas entendo que esteja chateado por não ter jogado. Quero jogadores rebeldes na equipa que queiram jogar, que fiquem com raiva quando não entram. O melhor é deixá-lo tranquilo e esperar que se acalme, mas precisamos que esteja com essa raiva para estar a 100 por cento quando for chamado", referiu o defesa uruguaio, citado pelo 'El Desmarque'.No 'El Larguero', a atitude de Félix - que depois do jogo colocou um 'like' numa publicação afeta ao Benfica - foi vista como "inadmissível". "A situação do colete é inadmissível. Com outro treinador, estaríamos a falar de outra realidade. Precisa de um treinador que confie cegamente nele, que lhe dê 15 jogos e lhe diga que é a estrela da equipa", frisou o jornalista Bruno Alemany, em declarações imediatamente corroboradas por Pablo Pinto."Está completamente desligado da equipa, do símbolo e sem sentimento. A última vez que o Atlético Madrid foi campeão, ele era titular indiscutível até se lesionar, mas a sua atitude e rendimento [atual] estão a prejudicá-lo. Quando lhe dizem para ir aquecer, fá-lo com uma atitude muito má", referiu.