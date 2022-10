Espanhóis dizem que PSG e Bayern se preparam para avançar por João Félix em janeiro

A exatamente um mês do início do Mundial'2022, a situação de João Félix no Atlético Madrid está cada vez mais complicada. Frente ao Rayo Vallecano, na terça-feira, o internacional português somou o sexto jogo consecutivo no banco de suplentes, tendo apenas somado 37 minutos no total dessas partidas. A relação entre o avançado e Simeone parece estar a deteriorar-se , e em Espanha já dizem que Félix se prepara para ser o centro de uma autêntica luta de titãs no mercado de janeiro.Segundo o 'AS', o português, que chegou aos colchoneros em 2019 proveniente do Benfica, tem três interessados de peso: Bayern Munique, PSG e uma equipa inglesa que, ao que o jornal espanhol indica, poderá será o Manchester United. A formação da capital francesa parece estar em melhor posição, uma vez que já terá contactado os representantes do jogador.Félix tem vindo, ao longo dos últimos encontros do Atlético Madrid, a demonstrar a sua insatisfação. No duelo diante do Club Brugge para a Liga dos Campeões, que terminou com um empate sem golos e que até ditou a passagem dos belgas à próxima fase da prova, Félix atirou o colete de aquecimento para o chão após perceber que não ia entrar em campo nos minutos finais.Recorde-se que depois da lesão de Diogo Jota, que ficará fora do Mundial'2022, João Félix pode ser mais uma das (muitas) opções para Fernando Santos.