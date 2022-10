'Marca' avança que Atlético Madrid recusou oferta de 100 milhões de euros por João Félix

Com a saída de Lewandowski no verão, o Bayern Munique apontou baterias a João Félix e avançou com uma proposta de 100 milhões de euros. Foi Jorge Mendes quem chegou à direção do At. Madrid com a oferta, oferta essa a que os colchoneros responderam com um rotundo 'não'. A história é avançada este sábado pela 'Marca' no final de uma semana em que o internacional português esteve debaixo dos holofotes A 'nega' dos colchoneros, detalha o jornal espanhol, deveu-se ao facto de os dirigentes do emblema espanhol acreditarem que esta poderia ser a época de "explosão" de João Félix que chegou vindo do Benfica em 2019. Facto é que o avançado não só perdeu protagonismo esta temporada como já não estará a ser visto como inegociável: aos poucos minutos que Simeone lhe tem dado, junta-se a relação entre jogador e treinador que parece ter tido já melhores dias.