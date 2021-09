TAD rejeita providência cautelar do Atlético Madrid por João Félix

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) rejeitou a providência cautelar interposta pelo Atlético Madrid para suspender o castigo de dois jogos a João Félix, na sequência da expulsão do internacional português no duelo com o Athletic Bilbao.





Joao Félix vai por isso cumprir amanhã, frente ao Alavés, o segundo jogo de castigo, após ter falhado o encontro com o Getafe, na última terça-feira.O avançado luso já estará às ordens do treinador Diego Simeone para a visita ao Barcelona, a 2 de outubro.