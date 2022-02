Acordo com o Spotify: 'novo' Camp Nou só deverá render 5 milhões ao Barcelona até 2025

Inicialmente anunciado como um entendimento a três anos que faria com que o Barcelona recebesse 280 milhões de euros, o acordo dos blaugrana com o Spotify parece estar a... 'desvalorizar'. É que segundo o 'AS', as obras que os catalães estão a realizar em Camp Nou condicionam (e muito) os valores do negócio no que ao estádio diz respeito, que poderá, de acordo com o 'Sport', apenas contemplar cinco milhões de euros até 2025.Segundo este último, no final das contas, o Barcelona receberá 225 M€ em três anos. Nesse caso, seriam 75 M€ por temporada, divididos da seguinte maneira: 65 M€ pelos equipamentos das equipas principais masculina e feminina, 5 M€ pela parte traseira da camisola de treino e outros 5 M€ pelos direitos do estádio.Já o site espanhol '2Playbook' assegura que os blaugrana terão direito a 'apenas' 62,5 M€ por ano: 57,5 M€ pelos equipamentos, e outros 5 M€ pelo direitos do estádio.De resto, o entendimento entre as duas partes concede à empresa de música os 'title rights' de Camp Nou, que se passará a chamar 'Camp Nou Spotify'.Recorde-se que Ferran Reverter, antigo CEO dos culés, demitiu-se esta terça-feira , numa decisão que pode estar precisamente relacionada a este acordo. O 'AS' revela que o espanhol estava "convencido de que o clube conseguiria lucrar muito mais ".