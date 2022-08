Barcelona vende mais 24,5% do Barça Studios por 100 milhões de euros

O Barcelona continua a trabalhar para resolver as dificuldades económicas que tem passado nos últimos meses e vendeu agora mais uma parcela do Barça Studios - que envolve, entre outros aspetos, o universo de fan tokens do clube -, depois de já ter cedido 25% da mesma por 100 milhões de euros.Agora, os catalães venderam 24,5% da Barça Studios ao fundo GDA Luma também por 100 milhões de euros, segundo o 'Sport'.Apesar desta nova entrada de capital, os responsáveis do clube espanhol acreditam que ainda faltam mais 30 a 40 M€ para poder inscrever sete jogadores e contratar Marcos Alonso. Um valor que, segundo a mesma fonte, esperam obter com as reduções salariais de alguns jogadores, como são os casos de Frenkie de Jong, Sergio Busquets e Gerard Piqué.A direção do emblema da Catalunha, liderada por Joan Laporta, enfrenta agora uma 'luta' contra o tempo para poder registar Lewandowski, Raphinha, Koundé, Christensen e Kessié e ainda as renovações de Sergi Roberto e Ousmane Dembélé até sábado.Recorde-se que o Barcelona já cedeu um total de 25% dos direitos televisivos ao grupo norte-americano Sixth Street, num negócio que, segundo a imprensa espanhola, deverá ter rendido cerca de 400 milhões de euros