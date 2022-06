Capitães do Barcelona rejeitam nova redução salarial e sugerem 'outro tipo de soluções'

A delicada situação financeira do Barcelona continua a obrigar a cortes salariais no plantel , algo que segundo avança o 'Sport', foi rejeitado pelos capitães de equipa Jordi Alba, Busquets e Piqué.De acordo com a mesma fonte, os capitães dos blaugrana negaram um novo esforço para ir ao encontro da necessidade do clube em reduzir a massa salarial, uma vez que já o fizeram em duas ocasiões, considerando que "já não lhes toca fazê-lo novamente".O 'Sport' recorda ainda que Alba, Busquets e Piqué foram, até ao momento, "os jogadores do plantel que mais sacrifícios fizeram nos últimos meses", e que consideram ser necessário "encontrar outras soluções", que deverão passar pela redução salarial de outros elementos que não auferem valores tão altos.O Barcelona, recorde-se, continua interessado na contratação de Robert Lewandowski , mas para tal precisará de realizar vendas.