Cláusulas e mais cláusulas: Pedri continua a esvaziar os cofres do Barcelona

Pedri, médio do Barcelona que na temporada passada disputou um recorde de 73 partidas em todas as competições que jogou, continua a ter custos para os catalães. O jovem de 18 anos, que se transferiu para os blaugrana em 2019, vindo do Las Palmas, está muito perto de garantir mais cinco milhões de euros aos cofres do seu antigo clube, provenientes de diversas cláusulas presentes no seu contrato.





Inicialmente, aquando da sua transferência para os culés, o médio espanhol custou cinco milhões de euros ao Barça, que o emprestou de volta ao clube, o Las Palmas, durante uma temporada, contribuindo com o pagamento da totalidade do seu salário. Até ao momento, Pedri já rendeu 12 M€ aos 'amarelos' nas mais diversas cláusulas, e pode estar prestes a render outros 5 M€, caso o jovem chegue aos 45 minutos em pelo menos 50 partidas pelos catalães: neste momento realizou 44, e ao ritmo que se tem apresentado, sendo que chegou a ter apenas cinco dias de férias antes de regressar aos trabalhos , deverá acionar essa dentro de pouco mais de um mês.Recorde-se que Pedri superou os 72 jogos de Bruno Fernandes ao serviço de Manchester United e da Seleção Portuguesa: o médio espanhol disputou, em 2020/2021, encontros válidos pela LaLiga, Taça do Rei, Champions, Euro'2020 e, mais recentemente, Jogos Olímpicos de Tóquio'2020.