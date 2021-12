Clubes, companheiros e adversários homenageiam Agüero

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Antigos clubes, companheiros e adversários homenagearam a carreira do futebolista argentino Sergio Aguero, que esta quarta-feira se retirou do futebol , devido a uma arritmia cardíaca, situação que ocorreu em outubro, num jogo ao serviço do Barcelona.

Na rede social Twitter, o Manchester City, no qual o argentino conheceu o seu maior sucesso, elogia o "rei Kun", acompanhando a mensagem com uma fotografia do épico golo frente ao Queens Park Rangers, no último minuto da última jornada da liga inglesa de 2011/12, que deu o primeiro título em quase 50 anos aos citizens.

"Todos no Manchester City gostariam de aproveitar esta oportunidade para agradecer a Kun Aguero pela sua incrível contribuição para o nosso sucesso na última década e desejar-lhe o melhor na sua retirada", escreveu o clube.

O presidente do Conselho de Administração do Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, lembra um dos mais prolíficos avançados da Premier League, que teve "impacto" no que o clube é atualmente, mas também para os "próximos anos".

"Foi uma honra desfrutar do teu futebol vestindo a rojiblanca. Muita sorte Kun Aguero", escreveu o Atlético de Madrid, primeiro clube do argentino no futebol europeu.

Da Argentina chega uma mensagem do primeiro clube da carreira de Aguero, o Independiente.

"Do Independiente para o mundo. Para toda a vida. Obrigado pelo futebol, Sérgio Aguero. Queremos-te muito e esta vai ser sempre a tua casa", lê-se no Twitter do clube.

O Barcelona, no qual terminou a carreira, após poucos meses de contrato, garante que Aguero sempre "terá uma casa" em Camp Nou.

Também os adversários reconheceram a carreira de Aguero, com mensagens de vários clubes de Inglaterra e Espanha, onde jogou, ou de emblemas como os italianos do Nápoles ou os alemães do Bayern Munique.

"Foi uma honra competir frente a um jogador com tu, Sergio Aguero, um dos melhores jogadores do mundo. Muita sorte para ti e para a tua família", lê-se numa mensagem do rival Real Madrid.

A FIFA diz que os seus pensamentos estão com Aguero, a quem parabeniza por uma "fantástica carreira jogada nos maiores palcos", enquanto a confederação sul-americana diz que "a lenda se vai tornar maior com o passar do tempo".

"Um dos melhores avançados de sempre! Quero desejar-te o melhor para o futuro lenda", escreveu o seu antigo colega de equipa nos citizens Kevin De Bruyne.

Yaya Touré, que também jogou com Aguero no City, diz estar "triste" pela retirada do avançado, mas empolgado pelo futuro, pois o argentino tem "muito para oferecer ao jogo".

"Amigo, sei que foi uma decisão difícil e dura que tiveste de tomar, mas vais como uma lenda. Para mim, foi uma honra partilhar tantos momentos juntos, dentro e fora do terreno. Eras o meu parceiro no crime. Muita sorte na tua nova etapa", escreveu o ex-companheiro David Silva.

"Que bem te ficaram essas cores Kun. Momentos inesquecíveis. Muita sorte para a tua nova etapa depois do futebol", escreveu o português Paulo Futre, ex-jogador do Atlético de Madrid.

Fora do futebol também houve reações como a do ex-basquetebolista espanhol Pau Gasol ou do Comité Olímpico Internacional, que agradeceu a Aguero, campeão olímpico em Pequim2008.

O avançado internacional argentino anunciou hoje o fim da carreira de futebolista profissional, aos 33 anos, devido a uma arritmia cardíaca.

"Esta conferência de imprensa foi convocada para informar que decidi deixar o futebol profissional. Os médicos disseram-me que a melhor decisão a tomar é deixar de jogar", disse Sergio Aguero, visivelmente emocionado.

O anúncio foi feito durante um evento realizado na tribuna de Camp Nou, com a presença, entre outros, do presidente do Barcelona, Joan Laporta, dos jogadores da primeira equipa catalã e Pep Guardiola, treinador do Manchester City, clube em que Aguero jogou durante 10 anos (2011 a 2021).