«É autodestrutivo»: diretor de campanha de Laporta arrasa Koeman

Lluís Carrasco, diretor de campanha de Laporta na presidência ao Barcelona, saiu ao ataque a Ronald Koeman. Em declarações nas redes sociais, o publicitário garantiu que o treinador holandês "é autodestrutivo", e frisou que ainda se mantém no clube "contra toda a lógica". Carrasco lembra ainda o incidente com Moriba para justificar que o presidente dos catalães, apesar de "cometer erros, sabe até onde pode chegar", ao contrário do técnico.





Koeman s’ha auto-destruit..

Laporta el manté contra tota lògica i li paga creant incendis i més incendis.

Laporta comet errors però sap on vol arribar, i si el vaciles, estàs mort.

Mireu Ilaix…

♥?… — LLUIS CARRASCO (@lluiscarrasco) September 13, 2021

"Koeman é autodestrutivo. Laporta mantém-no contra toda a lógica e depois paga por isso criando incêndios e mais incêndios. Laporta comete erros mas sabe até onde pode chegar, e se vacilar... está morto. Vejam o que aconteceu com Ilaix [Moriba]...", pode ler-se numa mensagem deixada no Twitter.







El Club tiene futuro es gracias al cambio de junta directiva y Presidente que cambió el desastre. Podía haber sido el final del Club. No es una frase hecha,es una realidad que el Barça no podía pagar las nóminas.Gracias a la moción de unos valientes y a unos valientes por entrar. — Enric Masip (@enricmasip5) September 13, 2021

Também Enric Masip, um dos homens de confiança de Laporta e seu adjunto durante a campanha, comentou as declarações de Ronald Koeman à 'nos.nl'. O holandês tinha afirmado que, graças a si, "o clube tinha futuro", alegações que não terão sido bem recebidas pelo espanhol."O clube tem futuro graças à mudança de direção e ao presidente que alterou o rumo do desastre. Podia ter sido o fim do clube. Não é uma frase feita, é uma realidade: o Barça não podia pagar salários", concluiu.