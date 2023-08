Espanhóis revelam razão pela qual Xavi está contra o regresso de Neymar ao Barcelona

O 'El Chiringuito' avançou esta sexta-feira que Neymar pode estar perto de reforçar o Barcelona . No entanto, o regresso do brasileiro à Catalunha pode não acontecer, uma vez que Xavi Hernández não vê com bons olhos a chegada do avançado, de 31 anos, de acordo com o 'AS'.A razão pela qual o treinador dos catalães está contra o retorno do internacional brasileiro não é desportiva, já que nesse aspeto considera tratar-se de um jogador a ter em conta, apesar das lesões, mas sim extra futebol: o que preocupa Xavi é o facto de Neymar poder vir a ser uma má influência para um balneário cheio de jovens jogadores. Ainda assim, o técnico espanhol parece não ser o único a colocar dúvidas na vinda do brasileiro, já que, segundo o jornal espanhol, existem divergência de posturas no clube quanto a este assunto.Além disso, há outro fator que pode ser um entrave à vinda do brasileiro, visto que a atual situação financeira do Barcelona - que ainda só conseguiu inscrever 12 jogadores na La Liga - o impede de avançar para negócios de grande escala.De qualquer forma, e ainda segundo a mesma fonte, Xavi é o único que pode 'desbloquear' a situação, caso entenda ligar a Neymar e explicar-lhe as condições que exige para que o seu regresso ao Barcelona seja uma realidade.