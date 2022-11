Ferdinand 'culpa-se' de "catapultar" Piqué para a "grandeza": «Não tiveste hipótese connosco no United...»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rio Ferdinand (@rioferdy5)

Chorou, despediu-se dos adeptos , mas deixou no ar um... 'até já'. Piqué disputou ontem o último jogo ao serviço do Barcelona , mas no seu horizonte pode estar um regresso noutras funções . Se o internacional espanhol não o assume (ainda) com todas as letras, Rio Ferdinand não tem problemas em escrevê-lo. Numa longa publicação nas redes sociais, o antigo central inglês que jogou com Piqué no Manchester United (cruzaram-se nos red devils entre 2004 e 2008) assume a 'culpa' pela carreira do até agora capitão culé."Gerard, meu amigo, que carreira! Muitas pessoas não sabem, mas na verdade tive um dos maiores papéis ao elevar-te. Com o facto de eu e o Nemanja estarmos de pedra e cal no Manchester United não tiveste hipóteses e, por isso, tiveste que ir para o Barcelona. Essa foi a minha quota parte em catapultar-te para a grandeza! Mas, agora a sério, quando foste para Barcelona, acho que nem sequer conseguias imaginar que a tua carreira iria ser tão louca quanto foi, com troféus em grande escala tanto com o clube como com o país", escreveu.E prosseguiu: "Uma coisa que tinhas que fazer quando foste embora era ficar maduro, fizeste isto tão rápido porque a tua inteligência dominou. Um pilar em ambas as equipas, que muitos consideram as melhores equipas de SEMPRE! Ouço debates sobre os melhores centrais desta era e não vejo o teu nome vezes suficientes. Estiveste sempre em grande ano após ano, silenciosa e eficazmente. Respeitem o homem pela grande carreira", concluiu, apontando-o à presidência dos catalães dentro de sete anos.