Franceses avançam que Renato Sanches e Barcelona chegaram a acordo

O futuro de Renato Sanches tem estado em aberto neste verão, com o jogador a ser associado a alguns emblemas do futebol europeu, como Liverpool, Arsenal e Juventus. Mas, segundo o site francês 'Le10Sport.com', é para Barcelona que o internacional português vai rumar, pelo menos, a julgar pela vontade do jogador e do clube catalão.





A mesma fonte avança que os representantes do médio, de 23 anos, chegaram a acordo para uma transferência de Renato Sanches do Lille para o Barcelona. As duas partes já terão chegado mesmo a entendimento relativamente à duração do contrato e ao salário que Sanches vai auferir nos blaugrana, de acordo com a mesma fonte.O Barcelona precisa agora de chegar a entendimento com o atual campeão francês para a transferência do médio português, mas tendo em conta as dificuldades financeiras que o emblema espanhol atravessa neste momento, fica em aberto a possibilidade de o negócio se fazer por empréstimo, conforme adianta a publicação francesa.