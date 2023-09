João Félix e João Cancelo nos convocados do Barcelona para o jogo com o Osasuna

João Félix e João Cancelo estão entre os convocados do Barcelona para a visita ao terreno do Osasuna, que se realiza amanhã, domingo, pelas 20 horas. Refira-se que os internacionais portugueses foram contratados no último dia do mercado, apresentados este sábado e entram diretamente no leque de opções de Xavi.Durante a apresentação, João Félix destacou o "sentimento único" de assinar pela equipa catalã , reforçando ser um "sonho de criança". Já João Cancelo, sublinhou o "orgulho" de chegar a um clube que todos os seus ídolos representaram.Recorde-se que João Félix chega ao Barcelona por empréstimo do Atlético Madrid, ao passo que João Cancelo chega cedido pelo Manchester City, também por empréstimo.O Barcelona visita o Osasuna amanhã, domingo, pelas 20 horas, na 4.ª jornada da LaLiga.