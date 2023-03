Jordi Alba: «Caso Dani Alves? Não é agradável, são temas delicados para toda a gente»

Cuando @ristomejide le pregunta a Jordi Alba sobre Dani Alves se le borra la sonrisa.#ViajandoConChester #ChesterJordiAlba pic.twitter.com/ZlwoPsgRaL — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) March 21, 2023

Jordi Alba concedeu uma entrevista à televisão espanhola Cuatro onde abordou a situação do antigo companheiro de equipa, Dani Alves, que continua preso após ter sido acusado de violar uma jovem numa discoteca em Barcelona em dezembro último."No balneário recebemos mal [a notícia]. Estou impactado. Não é agradável, ainda para mais quando partilhámos o balneário com ele durante tanto tempo. Eu estou preocupado com o que faço, não com aquilo que os outros fazem", começou por referir o espanhol.E prosseguiu: "É algo que tem impacto, independentemente de quem seja. Estamos a falar de um jogador de futebol, de um companheiro que tivemos durante muitos anos. Ainda não falei com ele nem com as pessoas mais próximas dele. São temas delicados para toda a gente".Entre outros temas, Jordi Alba falou também sobre o 'Caso Negreira' . "Nunca vi nada estranho dentro de campo. Podes gostar mais ou menos de um árbitro, mas nunca vi nada estranho. Quando se fala mal do Barcelona, fico indignado e não acredito. Nunca reparei em favoritismos. Há muitas coisas que se dizem e que não são verdade" assegurou.