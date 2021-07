Konami cancela acordo com Griezmann

O drama no Barcelona continua. Depois do principal patrocinador do clube, a Rakuten, ter pedido explicações aos catalães acerca de um vídeo polémico, de cariz racista, protagonizado por Griezmann e Dembélé durante a digressão dos espanhóis ao Japão em 2019, desta vez foi a Konami, empresa japonesa que tinha como imagem de marca o próprio Griezmann, a cancelar o acordo com o jogador.





O vídeo, que foi divulgado pelo canal de YouTube oficial do Barça, foi alvo de muitas críticas nos últimos dias, sendo que o momento em questão acontece quando os dois jogadores franceses filmam os funcionários do hotel a tentarem arranjar a televisão do quarto, onde se ouve, entre risos, a frase: "Todas estas caras feias só para que possas jogar PES, não tens vergonha?", seguida de "que tipo de linguagem é esta?", fazendo referência à língua dos funcionários, presumivelmente japoneses.Em comunicado, a Konami, dona da franquia de jogos 'PES' ou 'Pro Evolution Soccer', já anunciou que também irá pedir explicações ao Barcelona: "A Konami Digital Entertainment acredita, como é filosofia do desporto, que a discriminação contra qualquer pessoa é inaceitável. Anteriormente, anunciámos Antoine Griezmann como nosso embaixador de conteúdos das cartas Yu-Gi-Oh!. À luz dos acontecimentos recentes, decidimos cancelar o contrato. Com respeito à nossa franquia eFootball PES, solicitaremos ao FC Barcelona, como clube, que explique os detalhes deste caso e de possíveis ações futuras", declarou a empresa.Depois da divulgação do vídeo, Griezmann veio a público defender-se: "Sempre estive contra qualquer forma de discriminação. Durante os últimos dias, quiseram fazer-me passar por um homem que não sou. Nego veemente todas as acusações que me fizeram, e peço desculpa se ofendi os meus amigos japoneses", disse o internacional francês, dias antes do término do contrato.