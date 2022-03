Laporta confirma reforços no Barcelona: «Já temos alguns jogadores livres fechados»

Joan Laporta, presidente do Barcelona, confirmou que os catalães já fecharam a contratação de "alguns jogadores livres", mas que continuam numa "luta com a LaLiga" para tentar cumprir com os critérios do campeonato."Já temos alguns jogadores livres que estão fechados. Há uma ‘luta’ com a LaLiga para os trazer. Estamos dependentes do critério deles, que por vezes é restritivo. Há conversas com o CVC, mas também estamos em diálogo com outros fundos", começou por revelar à RAC1.Questionado acerca das obras em Camp Nou, que deverão "começar em setembro e terminar em 2025", Laporta confessou que gostaria que Messi "fosse à inauguração". "É a casa dele. Agora a nossa relação é menos fluída do que antes. Não há contacto pessoal. Lembro-o com carinho e espero que ele também. Não podia colocar a instituição em risco. Acho que fiz o que tinha de fazer".O presidente do Barcelona, que garantiu que o projeto da Superliga não está esquecido, aproveitou para abordar o acordo com o Spotify . "Pediram-nos um período de silêncio. Não dizemos os números [do contrato] da mesma forma que dizemos os dos jogadores. Eles querem manter o silêncio. Não querem divulgar o que pagam porque isso podia levantar problemas com outros contratos que têm".Recorde-se que Laporta já admitiu o interesse em João Félix , internacional português que representa o Atlético Madrid.