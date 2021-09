Laporta discursou no balneário do Barcelona após o desaire contra o Benfica

Se os dias no Barcelona já estavam difíceis... agora complicaram ainda mais. A derrota na 2ª jornada da Liga dos Campeões frente ao Benfica (0-3) parece ter abanado a estrutura dos catalães, e Laporta convocou, logo à chegada a Espanha, uma reunião de emergência para discutir a rescisão de Ronald Koeman. Antes disso, e ainda no Estádio da Luz, o presidente do Barcelona deslocou-se ao balneário culé após o jogo para discursar... com palavras de incentivo.





Segundo o 'AS', Laporta encontrou os jogadores "abatidos e desconsolados perante mais uma humilhação europeia". O diário espanhol avança que o responsável do clube assegurou que a direção tem um plano para dar a volta ao momento negativo, num discurso em que não mencionou Ronald Koeman nenhuma vez, uma vez que este, desde esta quarta-feira, terá deixado de fazer parte dos planos para a reconstrução.Recorde-se que o presidente blaugrana já se tinha reunido no treino com a equipa antes da partida para Lisboa, deixando uma mensagem de ânimo e frisando que queria uma vitória frente ao Benfica.O Barcelona volta a entrar em campo no próximo sábado, dia 2, no terreno do Atlético Madrid, em partida válida pela LaLiga.