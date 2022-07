Laporta quer novo "capítulo" para Messi no Barcelona: «Sinto-me em dívida para com ele»

Laporta abordou, na sequência do 'El Clásico' de pré-temporada entre Barcelona e Real Madrid - que os catalães venceram (1-0) com um golaço de Raphinha -, um eventual regresso de Messi à formação blaugrana, frisando que se sente "em dívida" para com o internacional argentino."Acredito, espero e desejo que o capítulo de Messi no Barcelona não tenha terminado. E acredito que é nossa responsabilidade fazer com que esse capítulo, que está aberto, tenha o final que deveria ter tido, muito mais esplendoroso do que acabou por ser", começou por dizer o presidente do Barça à 'ESPN'.E prosseguiu: "Se me sinto em dívida para com ele? Sim. Moralmente, como presidente do Barcelona, acredito que fiz aquilo que tinha de fazer. Mas como presidente e até a nível pessoal, sinto que estou em dívida para com ele".Messi, recorde-se, deixou o Barcelona em agosto de 2021 para rumar ao PSG, onde tem contrato até 2023 com mais um ano de opção.