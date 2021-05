Laporta sobre a renovação de Messi: «Perdê-lo terá consequências»

Joan Laporta, presidente do Barcelona, deu esta sexta-feira uma conferência de imprensa onde pediu "paciência, otimismo e convicção para a próxima temporada" aos sócios, aproveitando para abordar vários outros temas relacionados ao clube, entre os quais a renovação de Messi.





"Vai bem, mas não está nada feito. Estamos a trabalhar para fazer uma proposta dentro das possibilidades do clube, e que agrade ao jogador para que este fique no Barça. Perdê-lo terá consequências. Iremos procurar reforçar o plantel", afirmou o espanhol, revelando que "na próxima semana anunciará o resultado nas negociações".Em relação ao atual técnico da equipa, Ronald Koeman, que tem sido alvo de críticas e pode não continuar no comando do clube , Laporta sublinhou que "no futebol, não há temporadas de transição": "Tem mais um ano de contrato. Temos de respeitar a temporada que fez. Valorizamo-la, e no final vamos debater com o treinador a nossa decisão quanto ao futuro. Ele será o primeiro a sabê-la".O presidente do Barça aproveitou ainda para falar da Superliga, competição que causou grande polémica ainda antes de ser 'criada': "Quando chegámos ao clube, as conversações já estavam muito avançadas. Onze clubes já tinham criado a competição, e o Barcelona era uma figura importante da mesma. Falámos com os advogados do clube, e chegámos à conclusão que devíamos estar presentes. A posição do Barça é defender os seus interesses, através também do diálogo com outras instituições, para ajudar a que o futebol seja sustentável. Este assunto tem sido recorrente, mas agora a problemática é outra", rematou.