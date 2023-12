"O que realmente se passou no último verão": 'Marca' descreve episódios da rutura entre João Félix e At. Madrid

Presidente das Peñas do At. Madrid não poupa João Félix: «É um mal agradecido...» Presidente das Peñas do At. Madrid não poupa João Félix: «É um mal agradecido...»

João Félix atravessa um bom momento no Barcelona, marcou o golo que deu a vitória frente ao Atlético Madrid e justificou acomo um "alívio" por tudo o que se passou no verão, numa alusão à longa espera para que o empréstimo ao clube da Catalunha se concretizasse (o que viria acontecer no último dia do mercado). O desgaste da relação com o Atlético Madrid e adeptos do clube era evidente há muito e nesses meses ainda se agravou. Este sábado, a "Marca" volta ao assunto num artigo intitulado "João Félix e o que realmente se passou no último verão".Um dos episódios de que fala do jornal espanhol refere-se ao estágio de pré-época: "João chegou a San Rafael sem cumprimentar quase nenhum dos seus companheiros e chefes, enquanto os que lhe são próximos rondavam pelos treinos em busca de caso, carinho ou, simplesmente, para incomodar os presentes".O diário de Madrid escreve ainda que o internacional português "jurou amor eterno a um rival direto do seu clube, neste caso o Barça, dando uma facada no clube que lhe pagou" e acrescenta que João Félix só se dava com Samuel Lino. Já os outros jogadores "colocaram-lhe a cruz definitiva" depois de alguns dos seus comportamentos. Por último, é ainda referido que apareceram "algumas lesões mais que suspeitas".