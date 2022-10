'Pesadelo' para Piqué: central do Barcelona pode ter de jogar com... Shakira na camisola

Apesar de já terem passado quatro meses, a separação de Shakira e Piqué continua a dar que falar em Espanha e, desta vez, por um motivo... insólito. É que segundo o jornalista Moises Llorens, o nome da cantora colombiana pode ser o próximo a estar presente nas camisolas do Barcelona depois de ser lançado o seu tema 'Monotonía', poucos dias depois dos catalães terem disputado o 'El Clásico' diante do Real Madrid - que perderam por 1-3 com uma coruja no equipamento , representando o cantor Drake, ao abrigo do acordo entre o clube e o Spotify.Segundo a mesma fonte, uma parceria entre Shakira e o Barcelona está "próxima" de ficar fechada e, apesar da cantora ainda não ter comentado o caso, fontes em Espanha garantem que este acordo foi pensado pela mesma, uma vez que a música parece estar, de alguma maneira, relacionada a... Piqué.