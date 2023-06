Piqué ataca direção do Barcelona: «Saímos todos e mesmo assim não conseguem contratar jogadores...»

Gerard Piqué, que em novembro deixou os relvados e o Barcelona ao fim de 15 anos , teceu duras críticas à direção dos catalães, frisando que jogadores como Jordi Alba ou Busquets foram incentivados a baixarem os salários nas últimas temporadas para que o clube pudesse contratar, algo que acabou por não acontecer."Estou feliz por ter saído [do Barcelona], abri espaço na folha salarial do clube. Mas parece que, mesmo assim, ainda estão com problemas financeiros", começou por dizer o antigo central, enquanto conversava com o streamer Ibai Llanos numa transmissão da Kings League.E acrescentou: "Pergunto-me quem devia deixar o clube agora. Disseram que éramos [Busquets, Alba, o próprio Piqué] os responsáveis pelos nossos salários. Agora saímos todos e mesmo assim não conseguem contratar jogadores...", concluiu.Refira-se que Jordi Alba e Busquets acabaram mesmo por deixar o Barcelona após a presente temporada.