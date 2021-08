Umtiti foi assobiado e não ficou para a foto de família: francês com vida difícil no Barcelona

Samuel Umtiti não vive dias fáceis no Barcelona. O central, há muito contestado pelos adeptos catalães, entrou aos 62 minutos da partida entre os blaugrana e a Juventus, a contar para o Troféu Joan Gamper (vitória do Barça por 3-0), e nem os poucos minutos que teve foram impeditivos para os adeptos, que assobiaram e insultaram o jogador enquanto esteve em campo. Não satisfeito com a reação vinda das bancadas, o francês optou por recolher de imediato aos balneários após o apito final e nem ficou no relvado para a fotografia dos vencedores do torneio, reagindo, horas depois, nas redes sociais.





"Às vezes é melhor não dizer nada e deixar que o silêncio trate das coisas", pode ler-se numa história de Instagram do jogador, que não foi o único a ser contestado. Também Miralem Pjanic, Antoine Griezmann e Philippe Coutinho tiveram receções menos amigáveis da parte dos adeptos.Gerard Piqué, que tentou acalmar as bancadas, e, em parte, com sucesso, também reagiu aos incidentes: "Entendo que as pessoas se expressem, mas diria-lhes para remarmos todos juntos. Que ajudem a equipa. Estamos numa nova era, e necessitamos dos adeptos mais que nunca. Os assobios não ajudam, por muito que haja gente dececionada".Umtiti, um dos jogadores do plantel blaugrana com salário mais elevado, é visto, pelos adeptos catalães, como um dos culpados pela saída de Lionel Messi , juntamente com, entre outros, Griezmann, também muito contestado.