Xavi elogia contratação de João Félix: «Encaixa a 100 por cento, é um jogador que sempre nos agradou»

Xavi, treinador do Barcelona, comentou este sábado em conferência de imprensa as contratações de João Félix e João Cancelo , frisando que são dois jogadores que podem ajudar o clube. Questionado acerca do avançado, o técnico sublinhou que as suas caraterísticas "sempre agradaram" aos responsáveis dos catalães."[É um jogador que] Encaixa a 100 por cento. Sempre nos agradou a todos, não só ao presidente. É rápido e agressivo na procura da baliza, tem golo... Pode jogar a '9', à esquerda, à direita e até por dentro. Pode adaptar-se às três posições da frente de ataque. João Cancelo? Esperamos que sejam dois jogadores que nos consigam ajudar", explicou o técnico espanhol.Refira-se que João Félix e João Cancelo estão entre os convocados do Barcelona para a visita ao terreno do Osasuna, que se realiza amanhã, domingo, pelas 20 horas.