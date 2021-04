Juan Cala, defesa-central do Cádiz acusado por Mouctar Diakhaby de lhe ter dirigido um insulto racista no jogo com o Valencia, estará a preparar a apresentação de uma queixa conta o jogador francês da equipa ché. A informação foi avançada esta segunda-feira pelo 'Deportes Cuatro' no programa de TV 'Deportes Cuatro'.





A notícia surge depois de o Cádiz ter anunciado que o jogador ivai amanhã comparecer diante dos jornalistas para apresentar publicamente a sua versão dos acontecimentos. Ontem, após o jogo no Ramón de Carranza, Juan Cala falou ao 'Deportes Cuatro' e ao 'El Golazo de Gol', tendo deixado uma garantia: "Não se preocupem, não me vou esconder".Refira-se que esta segunda-feira o Valencia pediu à Liga espanhola a abertura de uma investigação "até às últimas consequências" que será realizada, como garantiu o presidente da La Liga, Javier Tebas