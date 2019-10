Barcelona reage a sentença: «Prisão não é a solução»

Comunicado del FC Barcelona:



"La prisión no es la solución" pic.twitter.com/s3xSOO95RX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 14, 2019

O Barcelona já reagiu à sentença Supremo Tribunal espanhol de condenar a penas de 9 a 13 anos de prisão os nove dirigentes independentistas "Da mesma forma que a prisão preventina não ajudou a resolver o conflito, também a sentença de prisão de hoje vá ser, porque a prisão não é solução", pode ler-se no comunicado que o clube catalão emitiu esta segunda-feira."A resolução do conflito na Catalunha passa exclusivamente pelo diálogo político. Por isso, agora mais do que nunca, o clube pede a todos os responsáveis políticos que liderem um processo de diálogo e negociações para resolver este conflito."