Demissões na equipa técnica da seleção feminina espanhola e acusações: «Mulheres foram obrigadas a ficar na primeira fila na conferência de Rubiales»

Onze membros da equipa técnica da seleção feminina espanhola, num grupo de 11 pessoas e do qual não faz parte o selecionador Jorge Vilda, condenaram as atitudes de Luis Rubiales e apresentaram a demissão. O anúncio foi feito através de um comunicado, onde expressam o apoio a Jenni Hermoso e afirmam que "várias mulheres da equipa técnica foram obrigadas a ficar na primeira fila, expondo a sua imagem e dando a entender à sociedade e às jogadoras que partilhavam da tese do presidente da RFEF".Recorde-se que a Federação Espanhola de Futebol publicou este sábado mais uma"em todas as declarações que prestou" contra Rubiales e quepor 90 dias e proibiu o dirigente de contactar Jenni Hermoso."Na sequência dos acontecimentos após a final do Mundial, parte da Seleção Nacional de futebol feminino gostaria de tornar pública a sua posição nos seguintes pontos:1. Os que assinaram em baixo expressam a sua firme e categórica condenação do comportamento demonstrado pelo presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Manuel Rubiales Béjar, para com a jogadora da Seleção Nacional Feminina de Futebol, Jennifer Hermoso.2. Na sequência da Assembleia Geral Extraordinária da Real Federação Espanhola de Futebol, que se realizou dia 25 de agosto de 2023, na qual o presidente da RFEF não apresentou a sua demissão e na qual fez um relato que em nada reflete os sentimentos da jogadora, que declarou expressamente que se sentia "vítima de uma agressão", esta parte da equipa técnica apoia a jogadora Jennifer Hermoso e subscreve a versão por ela dada. Acresce o desconforto de ter de assistir obrigatoriamente à referida assembleia de 25 de agosto, na qual, além disso, se registou um acontecimento particularmente doloroso para esta equipa técnica, uma vez que várias mulheres da equipa técnica foram obrigadas a ficar na primeira fila, expondo a sua imagem e tentando dar a entender à sociedade e às jogadoras que partilhavam a tese do presidente da RFEF3. Por todas estas razões, os que assinaram em baixo, tendo em conta as atitudes e declarações inaceitáveis do chefe do RFEF, tomaram a decisão de colocar os seus cargos à sua disposição4. Esta parte da equipa técnica manifesta o seu apoio ao comunicado publicado pelas jogadoras da Seleção Nacional Feminina, em referência às ações e declarações do presidente da RFEF, e mais concretamente às declarações públicas da jogadora Jenni Hermoso.5. Nós, abaixo assinados, gostaríamos de terminar este comunicado assumindo a nossa quota-parte de responsabilidade na reestruturação e profissionalização da Seleção Nacional feminina, tarefa para a qual sempre trabalhámos com a maior motivação e profissionalismo.- Montse Tomé Vázquez (assistente técnica)- Javier Lerga Garayoa (assistente técnico)- Eugenio Gonzalo Martín (assistente técnico e treinador da Seleção Nacional Sub-17 e Sub-16)- Blanca Romero Moraleda (preparadora física)- Carlos Sánchez García (treinador de guarda-redes)- Rubén Jiménez Gómez (analista técnico)- Sonia Bermúdez Tribano (treinadora da Seleção Nacional Sub-19 e Sub-20)- Javier Velázquez Díaz (preparador físico das camadas jovens)- Javier Egido Saz (analista técnico das camadas jovens)- Ander Ruíz Mitxelena (treinador de guarda-redes das camadas jovens)- Elena Fernández Castaño (treinadora de guarda-redes das camadas jovens)