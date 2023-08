Novo comunicado: Federação espanhola acusa Jenni Hermoso de 'mentir em todas as declarações' contra Rubiales

Depois do comunicado que emitiu na madrugada deste sábado, onde apresentou 'provas' contra as acusações de Jenni Hermoso , a Federação Espanhola de Futebol publicou mais uma nota oficial onde garante que a jogadora da seleção mentiu "em todas as declarações que prestou" contra Rubiales."Temos todos os relatórios e pareceres pertinentes que comprovam o que o Presidente afirmou e vamos tomar as medidas judiciais correspondentes contra todas aquelas pessoas que falsificam a realidade e cometem crimes gravíssimos", pode ler-se neste último comunicado.Refira-se que a FIFA já suspendeu Rubiales por 90 dias e proibiu o dirigente de contactar Jenni Hermoso. Nesse sentido, Pedro Rocha assumiu o cargo de presidente interino "Uma vez comprovado pela RFEF que a jogadora Jennifer Hermoso mentia nas declarações que prestou, através do Sindicato FUTPRO, tomámos conhecimento de uma nova declaração - agora, da jogadora - onde, num texto claramente elaborado por terceiros, para termos os elementos necessários à suspensão das funções do Presidente da Federação, devemos afirmar que a Sra. Jennifer Hermoso mente em todas as declarações que faz contra o Presidente, como teremos oportunidade de comprovar em momento oportuno.Temos todos os relatórios e pareceres pertinentes que comprovam o que o Presidente afirmou e vamos tomar as medidas judiciais correspondentes contra todas aquelas pessoas que falsificam a realidade e cometem crimes gravíssimos.É extraordinariamente incompreensível que a Sra. Hermoso, apesar de descrever o beijo superficial como "uma mera brincadeira sem significado" nas suas declarações perante os oficiais da FIFA - imediatamente após os factos ocorridos -; ou declarar perante os meios de comunicação social que "só posso dizer que foi o momento, a efusão e o momento, que não há mais nada, e que continuará a ser uma brincadeira e pronto"; e que também publicou um vídeo nas redes sociais em que aponta ter autorizado aquele beijo como sinal de efusividade; afirma agora naquela elaborada declaração que considera as referidas brincadeiras como um "abuso em que não houve consentimento", sentindo-se "vulnerável e vítima de agressão".As graves contradições no relato inicial do ocorrido - que são reveladas no relatório de integridade - e as graves acusações feitas pela senhora Hermoso desde que foi sequestrada pelo Sindicato FUTPRO levam-nos a perguntar de quem são os interesses da surpreendente mudança na versão inicial e na averiguação dos factos.Os factos são o que são; e, por mais declarações que sejam feitas para distorcer a realidade, é impossível mudar o que aconteceu. O beijo foi consentido. O consentimento é dado no momento e tendo em conta as condições do momento. Depois pode-se pensar que se errou, mas não se pode mudar a realidade".