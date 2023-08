Filho de Simeone operado com sucesso após grave lesão: «Tocou-me uma infelicidade que não esperava»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Giuliano Simeone (@giulisimeone)

Giuliano Simeone, filho de Diego Simeone, foi, na manhã desta segunda-feira, operado com sucesso a uma fratura na tíbia e no perónio, sofrida na sequência de uma entrada dura de José Matos no jogo de preparação entre o Burgos e o Alavés . Nas redes sociais, o jovem jogador de 20 anos lamentou a "infelicidade" que lhe tocou, mas garantiu que vai encarar a recuperação "com a mesma determinação de sempre".Recorde-se que o Alavés já pediu uma ação da Federação Espanhola de Futebol quanto à dura entrada de José Matos."Queria dizer que correu tudo bem. O futebol é um desafio e tocou-me uma infelicidade que não esperava. Vou encarar isto com a mesma determinação de sempre, para superar da melhor forma.Sei que o mais importante agora é recuperar bem e, nesse processo que já começou, serei mais um adepto a apoiar os meus companheiros.Estou animado por ver todas as mensagens de apoio e manifestações de amor. Vocês, juntamente com os meus entes queridos, serão o meu motor e a minha força nestes momentos.Só posso dizer obrigado, obrigado e ainda mais obrigado…".