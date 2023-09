Jenni Hermoso dá murro na mesa e fala em "manipulação" da federação espanhola: «Proteger-me de quê?»

Comunicado en relación a los últimos acontecimientos del día de hoy // Official Statement regarding today's latest events #SeAcabó pic.twitter.com/OXMmfyPGz5 — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) September 18, 2023

Depois de as internacionais espanholas convocadas por Montse Tomé terem emitido um comunicado apara a seleção feminina, Jenni Hermoso também decidiu escrever sobre o assunto. A avançada, recorde-se, não estava na lista de convocadas para ser "protegida", comoJenni Hermoso, no entanto, questiona essa proteção, afirmando que as jogadoras não conseguiram obtê-la "no seio da própria RFEF". Além disso, reitera que as colegas "pediram para não serem convocadas". Considera, por isso, "que se trata de uma estratégia de divisão e manipulação" por parte da federação e que, se não a convocaram para a proteger significa que o ambiente não é "seguro".Recorde-se que, na sexta-feira, 39 jogadoras, incluindo 21 das 23 campeãs do mundo, pediram à RFEF a reestruturação do organigrama do futebol feminino e asseguraram que as mudanças feitas "não são suficientes" para que se sintam "em lugar seguro"."Proteger-me de quê?Passámos semanas, meses, à procura dessa proteção que não conseguimos encontrar no seio da própria RFEF. As mesmas pessoas que nos pedem confiança são as que hoje lançam uma lista de jogadoras que pediram para NÃO serem convocadas.As jogadoras têm bem claro que se trata de mais uma estratégia de divisão e manipulação para nos intimidar e ameaçar com repercussões legais e sanções económicas. Mais uma prova incontestável que demonstra que nada mudou hoje e que confirma a razão pela qual estamos a lutar e como o estamos a fazer.Quero manifestar o meu total apoio às minhas colegas que hoje foram surpreendidas e obrigadas a reagir a mais uma situação lamentável provocada pelas pessoas que hoje continuam a tomar decisões no sei da RFEF.Gostaria também de deixar uma coisa bem clara. Hoje tentaram argumentar que o ambiente seria seguro para as minhas colegas quando, na mesma conferência de imprensa, foi anunciado que não me convocam para me proteger".