Jovic cai na 'desgraça' e apontam o dedo a Sofija Milosevic: sérvia tem culpas no cartório?

Jovic pode estar na porta da saída do Real Madrid. O atacante de 22 anos, só contabiliza dois golos e 770 minutos em campo esta época. Milan, Arsenal e Nápoles são os destinos apontados ao jovem avançado, que caiu em desgraça, tanto em Espanha como no país natal.





Tudo por 'culpa’ de Sofija Milosevic, modelo de 29 anos, com quem Jovic mantém um relacionamento. A imprensa sérvia estabelece mesmo uma correlação entre o declínio desportivo do ex-Benfica com o início do namoro.Ainda antes da pandemia, surgiram as polémicas, mas o problema mais grave aconteceu quando Jovic deixou Espanha, em plena crise sanitária, e viajou até Belgrado para ir passar o aniversário de Sofija. Só que foi ‘apanhado’ a passear na cidade, desrespeitando as regras da quarentena, e enfrenta agora um processo-crime. De pouco valeu o pedido de desculpas, pois, no regresso a Madrid, protagonizou novo caso, ao apresentar-se com uma fratura no calcanhar direito que o obrigará a parar dois meses. O pai de Jovic explicou que o filho "sentiu uma grande dor durante um exercício" em casa, mas o jornal sérvio ‘Kurir’ noticiou que o avançado lesionou-se... a saltar um muro