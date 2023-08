Luis Rubiales vai demitir-se da Federação Espanhola de Futebol

Luis Rubiales já comunicou a pessoas próximas que se vai demitir esta sexta-feira do cargo de presidente da Federação Espanhola de Futebol, o qual ocupa desde 2018, de acordo com o que dá conta hoje a imprensa espanhola.O dirigente tomou esta decisão depois de ter crescido a pressão pública sobre si, após o polémico beijo a Jenni Hermoso durante a celebração da conquista do Mundial feminino por parte da seleção espanhola.Rubiales - que viu ainda a FIFA abrir-lhe um processo disciplinar pela referida atitude - deverá fazer o anúncio oficial de que vai deixar o cargo amanhã, durante a Assembleia Geral Extraordinária , convocada pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) "com caráter de urgência", na sequência da referida polémica.