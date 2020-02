O polémico negócio do Extremadura: contrata chinês de 39 anos e dá-lhe a camisola de Reyes

Leilei Gao, tem 39 anos, retirou-se do futebol em 2011, voltou aos relvados em Espanha, na época 2015/2016 tendo disputado desde então 8 jogos... Agora foi contratado pelo Extremadura. Mas a polémica com o negócio do médio chinês aumenta por causa do número que terá na camisola, o 19 que o clube da 2.ª divisão tinha anunciado retirar em homenagem a José Antonio Reyes, jogador que morreu num acidente de viação em junho de 2019.





Segundo a imprensa espanhola, a contratação de Leilei Gao está relacionada com fins comerciais. E se o negócio já estava a dar que falar no país vizinho, mais 'ruído' apareceu quando o clube divulgou a fotografia do médio chinês com a camisola n.º 19 e Gao. W inscrito nas costas.Em agosto de 2019, Leilei Gao assinou pela Sociedad Deportiva Ponferradina , outra das equipas da 2.ª divisão em Espanha, na sequência de um acordo de patrocínio do clube com uma empresa chinesa. Agora o 'negócio' é semelhante, com o Extremadura a acreditar beneficiar da contratação para entrar no mercado asiático.