Rubiales surpreende, convida selecionador a renovar e até revela... o ordenado

Durante o discurso polémico que realizou esta sexta-feira em Assembleia Geral Extraordinária, no qual garantiu que não se vai demitir do cargo de presidente da Federação Espanhola de Futebol , Luis Rubiales aproveitou para convidar Jorge Vilda, selecionador nacional feminino daquele país, a continuar no cargo durante mais quatro anos. E até revelou... o salário que lhe vai oferecer."Convido-te a ficares connosco nos próximos quatro anos, a ganhar meio milhão de euros por ano. Vou dizer quanto ganhas, que não é meio milhão como alguns diziam. São 160 ou 170 mil euros", atirou Rubiales durante o discurso.Recorde-se que Jorge Vilda levou a seleção feminina espanhola à conquista do Mundial , o primeiro da história da Espanha.