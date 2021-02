Rummenigge "riu-se" com o salário de Messi: «Só posso felicitá-lo por fazer um contrato astronómico»

Karl-Heinz Rummenigge não perde uma oportunidade de dar uma 'alfinetada' no Barcelona. Depois de ter comentado as dívidas do emblema catalão, o presidente do Bayern Munique falou agora do salário de Lionel Messi em entrevista ao 'Corriere della Sera'.





"Ri-me [quando vi o valor] ... só posso felicitá-lo, porque conseguiu fazer um contrato astronómico", afirmou, sublinhando: "Nos últimos dez anos todos cometemos erros, porque gastámos cada vez mais em jogadores e agentes. A pandemia demonstrou que temos de fazer marcha atrás e voltar a um modelo mais racional. Espero que seja possível mas não será fácil. Precisamos de encontrar uma solução a nível europeu. Já abordámos o teto salarial mas em Bruxelas disseram-nos que estávamos a ir contra a norma europeia".Ao jornal italiano, Rummenigge abordou ainda a Serie A, com especial foco em... Cristiano Ronaldo. "Quando o compraram, tinha curiosidade para ver como seria e foi muito bem. Há uns meses estive em Turim para uma reunião, Agnelli mostrou-me as novas instalações e Ronaldo estava no balneário em tronco nu: poucas vezes vi um corpo assim. Deu-me a impressão que estava a treinar a 100% para continuar mais uns anos a alto nível".