Três jogadores do Alavés infetados com coronavírus

O Alavés anunciou esta quarta-feira que três jogadores do plantel principal estão infetados com o coronavírus, tornando-se assim o terceiro emblema da liga espanhola com casos confirmados da pandemia, depois de Valencia e Espanyol.





"O clube decidiu realizar os testes dentro da política de responsabilidade com as pessoas que integram a nossa família e os resultados mostraram que era a melhor maneira de localizar urgentemente os casos e implementar medidas preventivas para reduzir, na medida do possível, mais infecções", esclareceu o Alavés em comunicado divulgado no site oficial, apontando ainda 7 casos na equipa técnica e outros 5 em funcionários do grupo que gere o clube."As pessoas detectadas estão assintomáticas e de boa saúde", adiantou a mesma nota.