«Vai ao pátio escoltado por quatro funcionários»: Dani Alves com tratamento especial na prisão

Testigo de la cárcel donde se encuentra Dani Alves confiesa que al futbolista "le acompañan al patio cuatro funcionarios, le tienen escoltados y aparte, sólo" https://t.co/MrXMNRuZSF pic.twitter.com/L939qO3U2q — Europa Press (@europapress) February 5, 2023

Um visitante de Brians 2, onde Dani Alves se encontra em prisão preventiva, em Espanha, garante que o jogador brasileiro não é tratado como os outros detidos."Pelo que ouvi, o Dani Alves é acompanhado por quatro funcionários, que o escoltam ao pátio e o mantêm à parte. Sozinho", explicou o visitante à 'Europa Press'."Não me disseram se há comunicação com os outros presos, mas sei que de momento está afastado por ser um caso exclusivo. Como é um desportista conhecido...", acrescentou o mesmo homem à saída da prisão.O ex-jogador do Barcelona foi acusado de agredir e violar uma jovem de 23 anos numa discoteca em Barcelona, na noite de 30 para 31 de dezembro do ano passado.Foi detido a 20 de janeiro, tendo ficado em prisão preventida. O Pumas, clube onde estava a jogar, no México, rescindiu o contrato e exige agora uma indemnização.Entretanto Joana Sanz, a mulher do brasileiro, visitou-o ontem na prisão.