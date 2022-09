Presidente do Rayo Vallecano: «Tentámos de tudo para contratar Raúl de Tomás»

Raúl de Tomás vai ficar no Espanyol. O Rayo Vallecano, que garantiu a contratação de Mumin ao V. Guimarães , formalizou uma proposta pelo avançado neste mercado de verão - que encerrou esta quinta-feira - e, à 'Marca', Raúl Martin Presa, presidente do clube, explicou o porquê do negócio não ter sido concluído."Fora este impasse de última hora, o mercado correu bem. A contratação de RDT não aconteceu porque não chegámos a acordo. Contratámos Abdul Mumin [ao V. Guimarães], que se adapta ao perfil que procurávamos para o eixo defensivo. Já o seguíamos há dois meses. Foi uma pena não termos conseguido fechar as negociações por Raúl de Tomás. Tentámos de tudo, demos o nosso melhor para poder fechar uma ronda negocial muito complicada. Estivemos perto, mas não conseguimos fechar todas as questões", começou por dizer.E acrescentou: "Não há nenhum culpado. As negociações não ficaram fechadas. Tal como qualquer negócio, há três partes implicadas, e as três partes não chegaram a um acordo. O problema é que não foi entregue toda a documentação, e simplesmente não existiu acordo", rematou.