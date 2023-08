Ancelotti e um perfil de guarda-redes para o Real Madrid: «Antes de tudo, que defenda…»

Grave lesão de Courtois obriga Real Madrid a ir ao mercado: os oito nomes que agradam aos merengues



Ancelotti comentou esta sexta-feira a situação da baliza do Real Madrid, mas não deixou claro se os merengues vão optar por contratar um substituto para Courtois, que se"Estas coisas acontecem no futebol e agora temos de esperar que o Courtois recupere rapidamente… e dar toda a confiança a Lunin, que é um grande guarda-redes. Esteve bem durante a pré-época e temos total confiança nele. É um talento e o que lhe falta é o que falta a toda a gente. A experiência que está a ganhar de dia para dia. Temos um plantel muito grande para resolver estes problemas que podem acontecer", começou por dizer o técnico do Real Madrid na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Athletic Bilbao, a contar para a primeira jornada da La Liga (amanhã, 20h30).Sobre recorrer ou não ao mercado de transferência, Ancelloti não deixou claro quais são as intenções dos merengues: "Temos tempo até dia 31. Os guarda-redes que estão atrás de Lunin têm potencial, mas são jovens. Vamos pensar nisso. Temos total confiança em Lunin e, nos próximos dias, veremos se vamos acrescentar um guarda-redes ao plantel."Ao ser questionado sobre o perfil de guarda-redes, Ancelotti resopondeu com humor: "Que defenda com as mãos. Antes de tudo, que defenda … é aquilo que peço a todos os guarda-redes. Que seja bom com as mãos… e com os pés, melhor ter um avançado".Recorde-se quepara substituir Courtois e que oonde coloca os guarda-redes que estarão sob o 'olhar' atento do Real Madrid.