Ancelotti junta-se às críticas e condena sobrecarga de jogos: «O problema é quererem mais dinheiro»

Carlo Ancelotti fez, esta sexta-feira, a antevisão ao duelo de amanhã entre a sua equipa, o Real Madrid, e o Almería (18h30), numa conferência de imprensa onde aproveitou para se juntar a Pep Guardiola nas críticas à sobrecarga do calendário, lamentando que a UEFA opte por aumentar o número de jogos "para ganhar mais dinheiro"."Como não estar de acordo com o que disse Guardiola? Tentam melhorar a qualidade do espetáculo colocando maior quantidade. Mas para aumentar a quantidade, a qualidade diminui. Querem aumentar a quantidade para ganharem mais dinheiro, esse é o problema. Os mais afetados são os jogadores, que sofrem mais lesões e não podem dar tudo o que têm. Não sei quando isto vai mudar", começou por referir o italiano que, na mesma linha, aproveitou para falar sobre as duas lesões graves que Courtois Éder Militão sofreram , ambas no joelho."É muito difícil saber por que razão isto acontece. É preciso avaliar muita coisa. O Militão estava muito bem a nível de força. Courtois, o mesmo. Não havia qualquer motivo para preocupação nesse sentido. Foi azar", acrescentou.Questionado sobre o poder das equipas sauditas neste mercado de transferências, Ancelotti deixou um aviso. "Estão a gastar muito dinheiro para melhorarem o campeonato. Têm o direito de o fazer, desde que estejam dentro das regras do fairplay financeiro...", rematou.O Real Madrid entra em campo amanhã, sábado, na visita ao terreno do Almería, marcada para as 18h30.