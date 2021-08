Ancelotti ligou para convencer Cristiano Ronaldo a voltar ao Real Madrid, revela amigo de CR7

Não param as notícias sobre Cristiano Ronaldo. O internacional português pode ter os dias contados na Juventus, e desta vez foi Edu Aguirre, amigo próximo do astro dos bianconeri, que confirmou que um regresso ao Real Madrid é uma "opção" válida, uma vez que Ancelotti, que já o treinou entre 2013 e 2015, "ligou" para o convencer a voltar e "quer contar com ele".





"Ancelotti ligou a pessoas muito próximas de Cristiano Ronaldo, quer contar com ele. A relação entre ambos é maravilhosa, e o Carlo quer que ele volte. A opção está aí, pode ou não...", afirmou Aguirre durante o programa ‘El Chiringuito de Jugones’.Recorde-se que o avançado já tinha sido oferecido aos merengues nos últimos meses, e segundo avança o 'AS', está disposto a regressar a uma casa onde foi feliz durante nove temporadas, numa transferência que poderá estar dependente do negócio de Mbappé: o Real Madrid tem como plano principal fechar o francês, sem esperar pelo final do seu contrato, em 2022, e esta continua a ser a prioridade da direção merengue O 'Corriere dello Sport' adianta também, na manchete desta terça-feira, que Ronaldo terá sido oferecido ao Manchester City , e que Jorge Mendes chegou mesmo a viajar para Inglaterra para tentar chegar a acordo com a formação de Guardiola, onde também atuam Bernardo Silva, Rúben Dias, João Cancelo.O PSG também poderia ser uma possibilidade, mas numa altura em que Messi foi a sensação do mercado dos parisienses - e da Europa -, o emblema francês precisa de vender e não deverá procurar outro reforço.Cristiano Ronaldo tem mais um ano de contrato com a Juventus, até junho de 2022, e terá até ao final deste mês, equivalente ao fecho do mercado de transferências, para encontrar novo destino.