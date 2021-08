Em Espanha garantem que o Real Madrid prepara último ataque a Mbappé: 120 milhões de euros

Depois do futuro de Lionel Messi ter ficado definido nos últimos dias, agora é a vez de Kylian Mbappé, outro astro do futebol mundial, decidir o que fazer. A 'Gazzetta dello Sport' adianta que o avançado não gostou da contratação de Lionel Messi, pois queria ser ele o rosto principal do PSG, e que irá tornar pública a sua decisão no início da próxima semana. Mas a 'Cadena SER' garante que o Real Madrid prepara um último ataque ao jogador, com uma proposta de 120 milhões de euros.





Caso a proposta dos merengues seja rejeitada, o emblema espanhol tem desde logo uma garantia: se Mbappé não renovar com os parisienses, há luz verde para, no final do seu contrato, a junho de 2022, conseguir garantir a contratação a custo zero.Verificando-se a renovação, para além de ficarem sem o jogador, que já revelou o seu sonho de jogar em Espanha , os merengues vão precisar de desembolsar um valor 'astronómico' de forma a garantir, posteriormente, a sua transferência.Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, mostrou-se surpreendido com a reticência do francês em renovar e em conferência de imprensa deixou-lhe uma mensagem: "Mbappé disse: 'quero uma grande equipa'. Neste momento tem uma grande equipa, com um dos melhores do mundo. Tem tudo para continuar aqui. Não tem desculpas para sair. É parisiense, muito competitivo, e queria uma equipa competitiva, não há nada mais competitivo que isto".