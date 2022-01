Ausência de Benzema do onze do ano causa indignação: «Falta de respeito pelo futebol!»

A ausência de Karim Benzema do onze do ano da FIFA tem levantado alguma polémica e o empresário do jogador já reagiu nas redes sociais, deixando críticas à organização e considerando o 'esquecimento' uma "falta de respeito pelo futebol"."Sabemos que o futebol é a menor das preocupações da FIFA... já o é há muito tempo", escreveu Karim Djaziri nas redes sociais.Recorde-se que Benzema esteve entre os onze finalistas do prémio 'The Best', conquistado por Robert Lewandowski , e chegou mesmo a ser quarto colocado na votação para melhor jogador do Mundo. Também Salah, que ficou na terceira posição, não esteve presente no onze do ano, que teve como avançados Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski e Haaland.O 'AS' explica que os sistemas de votação são diferentes: o melhor onze do ano é escolhido pelos próprios jogadores, enquanto o prémio 'The Best' conta com a participação dos capitães, selecionadores e jornalistas dos diferentes países.