Barcelona pode 'ajudar' Real Madrid a contratar duas estrelas no mercado de verão

Prometem ser dois dos jogadores em destaque no próximo mercado de verão e a situação contratual de um deles até ajuda. Pogba, do Man. United, e Haaland, do Borussia Dortmund, não têm o futuro garantido nos respetivos clubes e Mino Raiola, empresário de ambos, apesar das boas relações que mantém com o presidente do Barcelona, Joan Laporta, pode acabar por desviá-los... para o Real Madrid.





A informação é avançada pelo 'As', que afirma que a "grande amizade" entre Raiola e Laporta não será suficiente para os blaugrana contarem com os dois reforços. O agente, nascido em Itália, tem receio que a situação financeira do Barça se torne um obstáculo no futuro, num cenário que até agradará Haaland, que parece "preferir" o Real Madrid.Pogba termina contrato com os red devils no verão de 2022, e uma chegada a custo zero aos merengues no final da presente temporada poderá ser uma possibilidade. O avançado norueguês, por sua vez, termina contrato em 2024, e deverá ser alvo de uma disputa entre os merengues e o PSG, que também já demonstrou interesse em contar com os seus serviços. O Barcelona, apesar de pretender seguir o mesmo caminho , não deverá ter sucesso.