Espanhóis garantem: Kepa a caminho do Real Madrid após estar perto do Bayern Munique

Grave lesão de Courtois obriga Real Madrid a ir ao mercado: os oito nomes que agradam aos merengues



Grave lesão de Courtois obriga Real Madrid a ir ao mercado: os oito nomes que agradam aos merengues

O Real Madrid está perto de garantir Kepa Arrizabalaga por empréstimo, avança a 'Marca'. Thibaut Courtois lesionou-se gravemente no treino da última quinta-feira e vai estar parado durante vários meses, o que leva os merengues a irem ao mercado para contratar um novo substituto.De acordo com a mesma fonte, o empréstimo do guarda-redes do Chelsea ao Bayern Munique estava encaminhado até… entrar em cena o Real Madrid e este optar pelo vice-campeão espanhol. Os blues não colocaram entraves à saída do internacional espanhol, visto que Robert Sánchez, contratado em agosto ao Brighton , vai ser o número 1 da baliza.Até esta sexta-feira, Bounou, guardião do Sevilha, estava na 'pole' position para reforçar a baliza do Real Madrid, mas o interesse diminuiu pelo facto de o internacional marroquino se ausentar durante cerca de um mês para jogar a Taça das Nações Africanas.