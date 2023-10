José Mourinho associado ao Real Madrid

José Mourinho está entre os possíveis substitutos de Carlo Ancelotti no Real Madrid. O treinador italiano estará de saída dos merengues no final da época para assumir o comando da seleção brasileira e, segundo o ‘Mundo Deportivo’, o português é um dos candidatos ao lugar.De acordo com a imprensa italiana, José Mourinho tem contrato até junho com a Roma,, o que reforça o possível regresso do técnico ao Real Madrid, onde esteve entre 2010 e 2013.Recorde-se que José Mourinho também tem sido associado ao Al Ahli e Al Ittihad,dispostos a oferecer muitos milhões de euros por ano ao português.