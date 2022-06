Marcelo: «O futuro não me assusta, a história já está escrita»

Marcelo disse esta segunda-feira adeus ao Real Madrid após 16 anos e 25 títulos ao serviço dos merengues. Visivelmente emocionado, o brasileiro discursou para uma plateia onde estavam presentes alguns notáveis do clube e, momentos depois, em conferência de imprensa, foi questionado acerca do seu futuro, algo em que "não pensa muito"."Não penso muito nisso. Vivo sempre o momento. É difícil deixar o clube da tua vida 16 anos depois, após muitas alegrias, sofrimento, dores, treinos... dei tudo pelo clube. Não me estou a queixar, faria tudo novamente. Vestir esta camisola é algo muito bonito. O futuro não me assusta, aquilo que tinha de fazer, história, essa já está escrita. Estou muito contente comigo mesmo. A minha família está muito orgulhosa de mim, não há problemas quanto ao futuro", explicou.Marcelo, recorde-se, deixa o Real Madrid em fim de contrato e com o estatuto de jogador mais titulado da história do clube, depois de ter chegado em 2007 a Espanha, proveniente do Fluminense.